Padrinazgo Educativo Empresarial promueve nuevas oportunidades para los estudiantes

Con estudiantes del Bachillerato en Turismo del Instituto Profesional y Técnico Jeptha B. Duncan, avanza el programa de Padrinazgo Educativo – Empresarial, del Ministerio de Educación y Apatel, en esta ocasión con directivos y ejecutivos del hotel Hilton Panamá.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, destacó que “el Padrinazgo Educativo Empresarial permite que los jóvenes se acerquen a la vida real. La iniciativa contempla acompañamiento a estudiantes y docentes, pasantías en hoteles, capacitaciones y otras actividades que les permitirán ver y vivir en la práctica lo que aprenden en las aulas”.

El director Nacional de Media Profesional y Técnica, Elías González, detalló que el objetivo del programa es fortalecer la formación académica y profesional de los alumnos del Bachillerato en Turismo, mediante alianzas estratégicas entre el centro educativo y el sector hotelero, con que se promueven experiencias reales de aprendizaje y desarrollo de competencias laborales.