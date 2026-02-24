“Voces que Inspiran”: Masterclass by Pacific Center celebra su quinta edición en Panamá

El ciclo de conferencias Masterclass by Pacific Center regresa con su quinta edición, bajo el lema “Voces que Inspiran”, una propuesta que busca motivar el liderazgo, el propósito y el crecimiento personal y profesional a través de experiencias formativas de alto nivel.

El evento se realizará el sábado 7 de marzo de 2026, a partir de la 1:00 p.m., en la Sala 1 del Teatro Pacific, ubicado en el cuarto piso del mall de Pacific Center. La jornada reunirá a especialistas que han logrado generar impacto positivo en áreas como la salud femenina, el liderazgo empresarial, la creatividad, la resiliencia y el periodismo con enfoque constructivo.

Un espacio que impulsa desarrollo y comunidad

Ubicado en Paitilla, Pacific Center es un complejo de uso mixto que integra hospital, área comercial, centro cultural, hotel y oficinas médicas y administrativas, concentrando más de 200 mil metros cuadrados de infraestructura pensada para responder a las exigencias de la vida moderna.

Según explicó Ángel Ochoa, coordinador de Mercadeo de Pacific Center, la iniciativa busca ir más allá de un simple espacio de encuentros. “Apostamos por el conocimiento como la mejor inversión para el futuro», señaló.

Un evento con trayectoria

En ediciones anteriores, Masterclass by Pacific Center ha convocado a más de 3,000 asistentes, con la participación de más de 25 speakers nacionales y cuatro invitados internacionales, abordando temas como salud, finanzas, liderazgo, creatividad, negocios y moda. Estas cifras reflejan el crecimiento sostenido del evento y el interés de una comunidad comprometida con el aprendizaje continuo.

Agenda 2026: seis conferencias, múltiples perspectivas

La programación de este año incluye seis conferencias enfocadas en el desarrollo integral:

Susie Dávila (2:00 p.m.) – “De invisibles a imparables” : Un recorrido por la historia y los desafíos de la salud femenina.

: Un recorrido por la historia y los desafíos de la salud femenina. Juan David Guardia (3:00 p.m.) – “La magia está en ti”: Una experiencia para reconectar con el potencial personal y profesional.

Una experiencia para reconectar con el potencial personal y profesional. Pituka Ortega Heilbron (4:00 p.m.) – “En realidad somos más de lo que parecemos” : Identidad, creatividad y multidimensionalidad personal.

: Identidad, creatividad y multidimensionalidad personal. Joanna Crooks (6:00 p.m.) – “Liderazgo empresarial”: Estrategias para dirigir equipos en entornos dinámicos.

Estrategias para dirigir equipos en entornos dinámicos. Juan Octavio Díaz (7:00 p.m.) – “Al ritmo de las baterías”: Resiliencia y motivación a través de la música.

Resiliencia y motivación a través de la música. Alejandra Oraa (8:00 p.m.) – “Contar lo bueno también es informar”: Periodismo con enfoque en soluciones y impacto positivo.

Entradas y detalles

Las entradas están disponibles a través de Panatickets, con las siguientes opciones:

One Masterclass (1 clase) – $10

Full Masterclass (6 clases) – $40

El estacionamiento tendrá un costo de $2 todo el día (sábado y domingo).

Para más información, los interesados pueden visitar https://www.pacificcenter.com.pa/ o seguir las redes sociales @pacificcenterpty.