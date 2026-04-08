Miviot revisará expedientes de afectados por huracanes en Tierras Altas

Una revisión minuciosa de los expedientes de las familias afectadas por los huracanes Eta e Iota de 2020 en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí, anunció el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime A. Jované C., para analizar los casos que requieran ayuda habitacional.

“Existe un listado oficial que en su momento Sinaproc preparó, el Miviot lo está usando como inicio de revisión. Lamentablemente, la ejecución del proyecto Urbanización Paso Ancho ha demorado y muchos de esos que aparecen en el listado han cambiado sus condiciones o han sido atendidos de otra manera, pero pueden tener la plena seguridad que lo vamos a revisar”, enfatizó.

En un encuentro, llevado a cabo en la Asamblea Nacional y donde participaron el presidente de la Comisión legislativa de Infraestructura y Asuntos del Canal, José Pérez Barboni; el director del Miviot en Chiriquí, Arístides Araúz; el alcalde de Tierras Altas, Alexander Chavarría, autoridades locales y dirigentes de los afectados, se acordó realizar mesas de trabajo para evaluar y estudiar cada caso reportado y así brindar alternativas a las familias de Paso Ancho y Cerro Punta, principales corregimientos impactados por los fenómenos naturales.

El ministro aclaró que no necesariamente se atenderá a las familias con una solución del residencial que se construye en Volcán, Urbanización Paso Ancho, sino de acuerdo a los diferentes programas en que el Miviot que pueda atender las necesidades, incluyendo la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de la región.

Destacó que revisarán también los informes del Sinaproc que señalan solamente reportes inundaciones, lodo, tierra por los huracanes y no precisamente deterioro de estructuras.

Jované subrayó que mantienen coordinación con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) para garantizar el suministro de agua, mediante la construcción de un pozo; al igual que el suministro eléctrico y se adelanta el traspaso de áreas públicas, para que exista un acompañamiento a la comunidad.

“Realmente hay comunicación con las instituciones para el beneficio de la comunidad… tengan la plena seguridad que estamos buscando transparencia total”, acotó.

Igualmente, el director Arauz informó que “todos los informes sociales se tienen que actualizar a la fecha”, para completar la información social y técnica.

En el conversatorio, las autoridades locales y lugareños trataron los impactos del río Chiriquí Viejo, la necesidad de dragado, y el Idaan trabaja en proveer 60 mil galones de agua del pozo para las familias de Paso Ancho.

Al respecto, el diputado Ricardo Vigil comunicó que durante una gira de la Comisión de Infraestructura en Tierras Altas existía cierta incertidumbre de los afectados en cómo iban a ser designadas las ayudas habitacionales en la Urbanización Paso Ancho, por lo que en la reunión ampliada “se han aclarado muchos aspectos”.

El acalde de Tierras Altas pidió que cuando se entregue Urbanización Paso Ancho sea a las personas que realmente lo necesitan.

En la reunión participaron además, Elvin Montero, representante de Paso Ancho y presidente del Consejo Municipal de Tierras Altas; Alex Joel Moreno, representante de Cerro Punta; Arnoldo Juárez, de la sección de Dragados de la Dirección de Mantenimiento del Ministerio de Obras Públicas y miembros del Idaan.