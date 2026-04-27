Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Panamá será sede de las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

NOTICIAS NACIONALES

Panamá se prepara para el Global Big Day 2026

NOTICIAS NACIONALES

Plantean aumento de penas para menores que delinquen

NOTICIAS NACIONALES

Captan el momento del trágico accidente en Chame

NOTICIAS NACIONALES

Misión Patitas realizó jornada de esterilización en Colón

NOTICIAS NACIONALES

Panamá será sede de las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Published

5 horas atrás

on

La Corte Interamericana de Derechos Humanos visitará Panamá, del 4 al 8 de mayo de 2026, en el marco de su 189º Período Ordinario de Sesiones.

Durante esa semana, se celebrarán tres audiencias públicas y el Seminario Internacional: «El derecho humano al cuidado: del diálogo jurisprudencial a las políticas públicas» en la Sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño.

Según informó la Corte, la cooperación de España (AECID), Suecia (ASDI) y la Embajada de Noruega ha sido esencial para la realización de este Período Ordinario de Sesiones en Panamá.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!