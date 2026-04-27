Panamá será sede de las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos visitará Panamá, del 4 al 8 de mayo de 2026, en el marco de su 189º Período Ordinario de Sesiones.

Durante esa semana, se celebrarán tres audiencias públicas y el Seminario Internacional: «El derecho humano al cuidado: del diálogo jurisprudencial a las políticas públicas» en la Sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño.

Según informó la Corte, la cooperación de España (AECID), Suecia (ASDI) y la Embajada de Noruega ha sido esencial para la realización de este Período Ordinario de Sesiones en Panamá.