MLB | Cubano Chapman espera volver pronto con los Yankees tras infección por tatuaje

Luego de ser colocado el sábado en la lista de lesionados por una infección en una pierna como consecuencia de un tatuaje que se hizo, el cubano Aroldis Chapman habló en público el domingo después de la derrota 4-1 de los Yankees ante los Atléticos. Chapman dijo que se hizo el tatuaje – un retrato de su hermana en la pantorrilla izquierda – hace poco más de una semana.

“Definitivamente me asusté un poco”, dijo Chapman. “Tengo muchos tatuajes, y nunca me había pasado algo así. Me recuerdo hablando con él doctor, y básicamente me dijo, ‘Hay una infección’. Tuve algo de fiebre”.