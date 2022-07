MLB | David Ortiz ‘Big Papi’, entra al salón de la fama del Béisbol de las grandes ligas; Mariano Rivera estuvo presente

El gran David Ortiz de los Medias Rojas de Boston ahora está consagrado entre los mejores jugadores en la historia del béisbol cuando fue incluido el domingo en el Salón de la Fama en Cooperstown, Nueva York.

Ortiz, el bateador designado conocido como “Big Papi”, jugó 14 de sus 20 temporadas en las Grandes Ligas con los Medias Rojas y llegó al Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad. Ayudó a Boston a ganar tres títulos de la Serie Mundial, incluida la carrera por el campeonato en 2004 que puso fin a la “Maldición del Bambino” y una sequía de títulos de 86 años.

“Tenemos unos recuerdos increíbles. Cuando pienso en Boston, definitivamente pienso en 2004, 2007 y, por supuesto, en 2013, después de que la ciudad fuera sacudida por un bombardeo en una maratón. Nunca he visto una comunidad recuperarse y reunirse como Boston”, dijo Ortiz. “Cuando pienso en Boston, también pienso en el último partido que jugué, parado en el campo de Fenway Park. Se sentía como si toda la ciudad de Nueva Inglaterra y todos y cada uno de ustedes me estuvieran rodeando y me estuvieran mostrando todo su amor. Siempre seré Boston, y siempre estaré ahí para ti, Boston. Te amo Boston”.

La placa que colgará en el Salón de la Fama dice, en parte, “Poderoso toletero zurdo que estuvo en su mejor momento en el embrague, con legendarias actuaciones de postemporada que llevaron a los Medias Rojas de la sequía del campeonato a tres títulos de Serie Mundial en un 10 tramo de un año”.

La inducción de Ortiz se produce casi seis meses después de que la Asociación de Escritores de Béisbol de América lo eligiera para el Salón Nacional de la Fama del Béisbol. Recibió el 77,9 % de los votos en 394 papeletas enviadas por la BBWAA. Para poder ingresar al Salón de la Fama, un candidato debe aparecer en al menos el 75% del total de votos emitidos.

Además de Ortiz, la Clase de 2022 del Salón de la Fama incluye a Gil Hodges, Jim Kaat, Minnie Miñoso, Tony Oliva, Bud Fowler y Buck O’Neil, quienes fueron elegidos para Cooperstown a través del proceso del Comité Eras.