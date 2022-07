NBA | 5 movimientos bajo perfil que se han hecho en este mercado de la temporada baja

Hubo un puñado de movimientos audaces en esta temporada baja, encabezados por el cambio de Rudy Gobert del Utah Jazz a los Minnesota Timberwolves, lo que tiene implicaciones sísmicas para ambos equipos. Y luego hubo un puñado de movimientos que no resonaron en el altavoz del baloncesto, pero que pueden resultar en diferencias positivas para los equipos que consiguieron esos jugadores.

Por lo tanto, no se trata de que Malcolm Brogdon vaya a los Boston Celtics , o PJ Tucker a los Philadelphia 76ers , o Dejounte Murray a los Atlanta Hawks, o Jalen Brunson a los New York Knicks. Todas ellas grandes transacciones, y ninguna de ellas escapó del centro de atención.

Pero tal vez Donte DiVincenzo al campeón defensor Golden State Warriors lo hizo. Ese es solo un ejemplo de los movimientos ocultos que cuestan poco en términos de dinero y/o activos y tienen la posibilidad de convertirse en gangas masivas.

Y así: aquí están las cinco transacciones oscuras más grandes, por así decirlo, de la temporada baja hasta el momento:

Brad Stevens entrenador de los celtics desde que se mudo a la silla de entrenador hace dos veranos, Stevens contrató a Ime Udoka como entrenador, luego trajo de regreso a Al Horford, adquirió a Derrick White y ahora a Brogdon, sin que ninguno de esos movimientos le costara a los Celtics una pieza rotacional importante.

Sacar a Gallinari de las exenciones, desde el punto de vista de los costos, es probablemente aún más impresionante. Fue dejado de lado por los Spurs después de ser parte del intercambio de Murray de Atlanta y Stevens se abalanzó, firmando un sólido tirador de 3 puntos por una taza de chowdah.

No es raro que los jugadores, una vez que toman el anillo de campeonato, se muden a otro lugar. Sucede todos los años. Le sucedió a los Warriors este año cuando el éxodo fue liderado por Gary Payton II, quien aseguró la bolsa en Portland. Pero una salida mucho menos notable fue la de Porter yendo a los Raptors , por mucho, mucho menos de lo que Payton le costó a los Blazers. Y es posible que, contextualmente, Porter también pueda ser una valiosa adición para Toronto.

Ha sido uno de los mejores tiradores de la liga en los últimos años. El problema con Porter ha sido con su salud. No ha jugado en más de 70 partidos desde 2017-18 y por eso cayó fuera del radar.

Pero es un tirador de 3 puntos con un 39,8% de su carrera, bueno para el puesto 53 en la historia de la NBA. Y tuvo un rejuvenecimiento la temporada pasada, especialmente en la postemporada, donde fue impactante para los Warriors. Incluso fue titular en algunos partidos de las Finales de la NBA y acertó el 40,4 % de sus triples en los playoffs de 2022.

Jugó a la sombra de Ja Morant la temporada pasada, pero la gente de Memphis sabe lo útil que fue Melton para la causa. Y ahora que está en Filadelfia , Melton aún debe trabajar detrás de jugadores como James Harden en el perímetro, y los Sixers descubrirán que es una joya sin pulir.

Melton es rápido, inteligente y productivo desde el banquillo. Eso es exactamente lo que los Sixers quieren de él, junto con la defensa. La temporada pasada disparó un 37,4% desde lo profundo, promedió 10,8 puntos y fue una fuerza estabilizadora cuando Morant se perdió una parte de los partidos por lesión.

La mejor parte es que Melton tiene solo 24 años y, por lo tanto, aún no ha alcanzado su mejor momento.

Melton in Vegas. 🌡🫠 pic.twitter.com/K88eCONDpK

Puede contar con los dedos de una mano cuántos jugadores en la burbuja de 2020 estaban muy por encima de Warren, luego con los Pacers. Así de bueno fue, promediando 26,6 puntos y 6,3 rebotes en 10 partidos y haciéndose un nombre.

Problema: debido a las lesiones, no se ha sabido nada de él desde entonces. Y por eso los Nets pudieron engancharlo . Nadie está seguro de lo que es capaz de hacer Warren después de perderse prácticamente las últimas dos temporadas con una serie de lesiones en el pie izquierdo que requirieron cirugía.

En la era de Nikola Jokic, lo único que les falta a los Nuggets es un viaje a las Finales de la NBA. Al adquirir KCP en un canje con Washington (también incluyeron a Ish Smith en el trato), al menos tienen a alguien que estuvo allí y lo hizo, y entregó algunos tiros importantes para los Lakers en las Finales de 2020 para asegurarlo. Caldwell-Pope es un tipo energético que puede disparar y jugar a la defensiva. No es un gran anotador, pero los Nuggets, con Michael Porter Jr. y Jamal Murray listos para regresar luego de sus lesiones, no necesitan eso de él. Esperan que su producción desde la banca, su calma bajo presión y su experiencia en el campeonato ayuden a construir un equipo preparado para carreras profundas de postemporada.

Welcome to The Mile High City, @CaldwellPope 🏔

Let's get to work 🤝 pic.twitter.com/3ewbEDdXpr

— Denver Nuggets (@nuggets) July 6, 2022