NBA | Alex Rodriguez no tiene suficiente dinero y pone en peligro la compra de los Timberwolves

La compra de los Minnesota Timberwolves ha sufrido un nuevo contratiempo. De acuerdo con una información del diario The New York Post, Alex Rodríguez está teniendo problemas para reunir la cantidad acordada para acometer la compra de la franquicia.

Originalmente, se suponía que Marc Lore y Alex Rodríguez serían socios en igualdad de condiciones en la adquisición de los Timberwolves por un valor total de 1.500 millones de dólares, la cual incluía un pago inicial de 250 millones de dólares realizado en julio de 2021. Sin embargo, desde el New York Post señalan que Rodríguez no pudo hacer frente al 50% de dicha cantidad, la cual fue cubierta por Lore, quien posee actualmente el 13% de la organización, por el 7% de su socio.

Según el acuerdo de compra, los futuros propietarios deben realizar el próximo pago, correspondiente a otro 20%, antes de fin de año. De acuerdo con el medio mencionado, Rodríguez sigue teniendo dificultades para incrementar su participación, lo que abre las puertas a que Lore pueda convertirse en el propietario mayoritario de los Timberwolves.

Las reglas de la NBA no permitirán que Rodríguez se convierta en propietario parcial a menos que pueda cubrir, al menos, el 15% del precio total de compra sin ayuda de socios u otros inversores. El New York Post informa que Rodríguez posee una fortuna valorada en alrededor de 500 millones de dólares, pero la mayoría de sus activos no podrían ser transferidos fácilmente al efectivo necesario para comprar el equipo.

Si Rodríguez y Lore hacen su próximo pago a tiempo, tendrán la oportunidad de comprar un 40% adicional al actual propietario, Glen Taylor, y tomar el control del equipo a finales de 2023. Pero una fuente de la NBA sugiere que Taylor no se sentirá decepcionado si el acuerdo actual fracasa porque cree que la franquicia ahora vale más de 2.000 millones, lo que le permitiría aumentar sus arcas personales si finalmente la vende a otro comprador.