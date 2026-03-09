Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Presentan propuesta para garantizar sostenibilidad de energía a comunidades con paneles solares

NOTICIAS NACIONALES

Investigan un presunto abuso policial en el sector del Empalme

NOTICIAS NACIONALES

Proyecto de mejoramiento del cauce del río Caldera avanza con foro público

NOTICIAS NACIONALES

Entregan ayuda a familias daminificadas por incendio de Colón

NOTICIAS NACIONALES

Representante de Parque Lefevre pide mayor información sobre ampliación de la Vía España

NOTICIAS NACIONALES

Presentan propuesta para garantizar sostenibilidad de energía a comunidades con paneles solares

Published

14 horas atrás

on

El director de la Oficina de Electrificación Rural (OER) del Ministerio de la Presidencia, Antonio Clement, presentó hoy una propuesta para implementar mecanismos de medición de consumo y cobro en los sistemas de paneles solares de comunidades remotas. El objetivo es garantizar que estos usuarios reciban un servicio similar al de quienes están conectados a la red eléctrica nacional.

La propuesta de Clement se dio durante una reunión interinstitucional en la que participó la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, junto al equipo del despacho; el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas del Ministerio Presidencia, José Ramón Icaza Clément, así como funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y directivos de ENSA (Elektra Noreste, S.A.).

“La propuesta está pensada para áreas remotas distantes de la red, donde las líneas eléctricas no van a llegar por ahora. Se planea un sistema por casa, donde cada hogar tenga un kit con medidor para pagar por su consumo; es un modelo individual basado en energía solar”, explicó Clement.

El director de la OER enfatizó que el mecanismo propuesto —que será evaluado en una próxima reunión— busca que los sistemas fotovoltaicos gestionados por la institución reciban mantenimiento adecuado, garantizando la sostenibilidad de las soluciones y protegiendo la inversión del Estado.

Por su parte, el secretario de Metas informó que el próximo lunes 16 de marzo se realizará una nueva reunión en la ASEP para analizar la propuesta y determinar los requerimientos de su implementación como plan piloto, considerando principalmente los costos implicados.

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES14 horas atrás

Presentan propuesta para garantizar sostenibilidad de energía a comunidades con paneles solares

El director de la Oficina de Electrificación Rural (OER) del Ministerio de la Presidencia, Antonio Clement, presentó hoy una propuesta...
NOTICIAS NACIONALES15 horas atrás

Investigan un presunto abuso policial en el sector del Empalme

La Policía Nacional inició una investigación por un presunto abuso policial ocurrido en el sector del Empalme. Comentarios
NOTICIAS NACIONALES15 horas atrás

Proyecto de mejoramiento del cauce del río Caldera avanza con foro público

El proyecto de mejoramiento del cauce del río Caldera avanza con foro público, informó José Donderis. Comentarios
NOTICIAS NACIONALES15 horas atrás

Entregan ayuda a familias daminificadas por incendio de Colón

Familias afectadas por incendio en calle12, Colón, reciben apoyo de las autoridades y la comunidad. Comentarios
NOTICIAS NACIONALES15 horas atrás

Representante de Parque Lefevre pide mayor información sobre ampliación de la Vía España

Rodolfo Rodríguez, representante de Parque Lefevre, se refiere al desalojo en Río Abajo para la ampliación de la vía España....
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!