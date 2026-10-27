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Isabel Burgos gana su tercer Ricardo Miró con «Meme Baila»

Published

2 horas atrás

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La escritora y dramaturga panameña Isabel Burgos conquistó por tercera vez el Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró, esta vez en la categoría Teatro con su obra Meme baila, seleccionada entre 23 textos participantes y distinguida con un premio de B/. 15,000 durante la ceremonia celebrada el lunes 19 de octubre en un hotel de la localidad

La obra presenta las últimas noches del poeta Korsi, quien, acompañado por su esposa, intenta concluir uno de sus poemas mientras enfrenta una enfermedad que le provoca delirios. En medio de estas visiones aparece Meme, el personaje al que el poeta dio muerte en sus propios versos, en una historia que explora la memoria, la creación literaria y la a representación del sufrimiento.

El jurado, integrado por la escritora argentina Patricia Suárez, el guatemalteco René Estuardo Galdámez y el panameño Alex Mariscal, seleccionó la obra por unanimidad. En su valoración, destacó su propuesta dramática y ágil, así como el tratamiento de la revictimización y la construcción de una mirada minuciosa sobre la memoria literaria panameña.

Con este reconocimiento, Burgos suma un nuevo galardón a su trayectoria en el concurso, donde también resultó ganadora en 2014 con Tránsito y en 2018 con Los Inocentes. Su tercera distinción en el Ricardo Miró refuerza su presencia en la literatura nacional, particularmente en el ámbito teatral.

Isabel Burgos, expresó “muy contenta, espero que esta obra contribuya a que los panameños miremos con una mirada más crítica nuestro pasado, sin dejar de amarlo, si no, al contrario, reforzando ese entendimiento entre el pasado y el presente que es lo que nos convierte en lo que somos hoy.

“Los concursos son una motivación para seguir escribiendo. Panamá, a través del trabajo incansable del Ministerio de Cultura, ha conseguido posicionarse en Latinoamérica con concursos excelentes, con muy buenos premios y transparentes”, aseguró Burgos.

Comunicadora social de profesión y teatrista desde hace años, la autora desarrolla una propuesta literaria vinculada con una perspectiva nacionalista y étnica, con especial interés en la estructura del lenguaje y el pensamiento.

El Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró es uno de los principales reconocimientos literarios de Panamá y distingue obras de autores nacionales en diferentes géneros.

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