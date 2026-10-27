Jóvenes colonenses convierten el Fuerte San Lorenzo en un escenario de historia viva

La historia del Fuerte San Lorenzo ahora se cuenta a través del teatro, la música y las voces de jóvenes colonenses que transforman este sitio histórico en un escenario al aire libre.

Se trata de Tambores del Castillo, una experiencia teatral inmersiva de Malamaña Teatro que cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura y apuesta por nuevas formas de acercar al público al patrimonio histórico de la provincia de Colón.

Estrenada hoy 24 de octubre, la propuesta invita a los visitantes a recorrer distintos espacios del fuerte mientras actores, escenas, cantos y percusión recrean relatos vinculados con este lugar y el río Chagres.

En lugar de permanecer frente a un escenario, el público se desplaza junto a los personajes y descubre la historia en medio de las estructuras históricas y el paisaje natural.

La experiencia representa el primer resultado de Voces de Colón: Jóvenes protagonistas del patrimonio vivo, un proyecto desarrollado por Malamaña Teatro y ganador de la convocatoria Panamá Innova 2025 de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), en la categoría de Turismo, Cultura e Industrias Creativas.

Durante 2026, jóvenes de la provincia participaron en un proceso de formación y creación que combinó historia, patrimonio, turismo y artes escénicas. Ahora, son ellos quienes interpretan las historias en el Fuerte San Lorenzo, convirtiéndose en protagonistas de una iniciativa que busca ampliar sus oportunidades de desarrollo profesional y promover la participación de las nuevas generaciones en la protección y divulgación del patrimonio cultural.

El Ministerio de Cultura respalda esta propuesta como parte de los esfuerzos por promover el patrimonio nacional, abrir espacios para el talento joven y fortalecer el desarrollo cultural en las comunidades.

La iniciativa también contribuye a diversificar la oferta turística de Colón mediante experiencias que vinculan la historia con las artes escénicas y permiten a los visitantes conocer el legado del territorio desde una perspectiva participativa.

Creado y producido por Maritza Vernaza de Malamaña Teatro.

Tambores del Castillo forma parte de un proyecto que contempla dos recorridos teatralizados en la provincia. El primero se desarrolla en el Fuerte San Lorenzo, mientras que el segundo está previsto para 2027 en Portobelo.

A través de Voces de Colón, se busca fortalecer las capacidades y las oportunidades laborales de jóvenes colonenses en las artes escénicas, el turismo y las industrias creativas, además de ampliar las alternativas de turismo cultural en la provincia.

La iniciativa cuenta con la articulación de aliados vinculados a la investigación, la cultura y la conservación patrimonial, entre ellos el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales (CIHAC-AIP), el Patronato de Portobelo y San Lorenzo y el Ministerio de Cultura. La comercialización de la experiencia se realiza en alianza con El Trip de Jenny, operador turístico oficial.

Las funciones se realizan los sábados y domingos, a las 9:00 a. m., durante octubre y noviembre de 2026, en el Fuerte San Lorenzo. El recorrido está recomendado para personas a partir de los 8 años, tiene una duración aproximada de dos horas y 30 minutos y admite alrededor de 50 participantes por función.

En esta primera presentación tuvimos la participación de Joel Ceras , director del Centro Historico de Colón, quien detallo los logros y trabajos que se estan realizando desde la creación de este Centro.

Mientras que Yelitza Nurse, directora administrativa del Patronato de Portobelo y San Lorenzo, brindó la bienvenida a periodistas en el Centro de visitantes , instandolos a que regresen con su familia y amigos y que vivan la experiencia del circuito atlantico del Castillo de San Lorenzo del Real De Chagres.