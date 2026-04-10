Panamá logró una victoria clave ante Aruba en las eliminatorias mundialistas

Panamá consiguió una victoria vital para sus aspiraciones en las Clasificatorias W de Concacaf, con un marcador de 3-1 sobre Aruba en el Estadio Universitario de Penonomé.

Vanessa Susanna abrió el marcador para Aruba al 5’, colocando a la visita en ventaja con un potente disparo desde el costado derecho del área.

Panamá igualó el marcador al 16’, cuando Riley Tanner definió desde el centro del área para aprovechar un servicio de Sherline King.

Arlén Hernández le dio la vuelta al marcador para las locales al 29’ con un remate de cabeza en el segundo poste tras un tiro de esquina. King asistió nuevamente en la jugada, sumando su segunda asistencia del partido.

Karla Riley convirtió un penal al 73’ para sellar la victoria de Panamá.

Aruba volverá a la acción el 13 de abril frente a Curazao. Panamá buscará otra victoria en las Clasificatorias W cuando reciba a Cuba el 17 de abril.

(Concacaf)