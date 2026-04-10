Connect with us

DEPORTES NACIONALES

Panamá logró una victoria clave ante Aruba en las eliminatorias mundialistas

DEPORTES NACIONALES

Comisión de atletas olímpicos de ODESUR visitaron las sedes deportivas en Panamá

DEPORTES NACIONALES

Toña Is: “Nos jugamos la vida en estos dos partidos”

DEPORTES NACIONALES

Primera Dama recibió delegación panameña de los Juegos Sudamericanos

DEPORTES NACIONALES

Medalla de plata para Hillary Heron en la Copa del Mundo El Cairo 2026

DEPORTES NACIONALES

Panamá logró una victoria clave ante Aruba en las eliminatorias mundialistas

Published

11 horas atrás

on

Panamá consiguió una victoria vital para sus aspiraciones en las Clasificatorias W de Concacaf, con un marcador de 3-1 sobre Aruba en el Estadio Universitario de Penonomé.

Vanessa Susanna abrió el marcador para Aruba al 5’, colocando a la visita en ventaja con un potente disparo desde el costado derecho del área.

Panamá igualó el marcador al 16’, cuando Riley Tanner definió desde el centro del área para aprovechar un servicio de Sherline King.

Arlén Hernández le dio la vuelta al marcador para las locales al 29’ con un remate de cabeza en el segundo poste tras un tiro de esquina. King asistió nuevamente en la jugada, sumando su segunda asistencia del partido.

Karla Riley convirtió un penal al 73’ para sellar la victoria de Panamá.

Aruba volverá a la acción el 13 de abril frente a Curazao. Panamá buscará otra victoria en las Clasificatorias W cuando reciba a Cuba el 17 de abril.

(Concacaf)

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES8 horas atrás

Transportistas ya pueden solicitar el subsidio del combustible

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre informaron que ya se encuentra...
NOTICIAS INTERNACIONALES8 horas atrás

Príncipe Enrique es demandado por la ONG que él mismo creó en África

Una organización benéfica cofundada por el príncipe Enrique en África para honrar a su difunta madre, la princesa Diana, lo...
NOTICIAS NACIONALES8 horas atrás

Director de la ATTT aclara quiénes pueden optar al subsidio del combustible

A través de la plataforma Panamá Conecta, los conductores de transporte público podrán realizar su solicitud para el subsidio del...
NOTICIAS NACIONALES8 horas atrás

Retienen cigarrillos de presunto contrabando en Chiriquí

A través de la Operación Río, desarrollado por la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA), se logró la retención...
NOTICIAS NACIONALES8 horas atrás

Regresa el programa «Armas por Comida»

Ante ola de violencia por presuntas rivalidades entre grupos criminales, anuncian programa Armas por Comida este lunes, en la Plaza...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!