Comisión de atletas olímpicos de ODESUR visitaron las sedes deportivas en Panamá

La Comisión de atletas de atletas de ODESUR, estuvo presente en el Centro de Alto Rendimiento Luis “Matador” Tejada y en la Ciudad Deportiva Irving Saladino conociendo los estadios, las instalaciones y la logística donde se llevarán a cabo los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

El equipo hizo un recorrido por el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, recinto que albergará el fútbol y el atletismo, puedo presencia las piscinas en CAR donde competirá la natación, el Centro de Combate donde ya está armado el tatami para recibir las disciplinas de Judo y Taekwondo, el polideportivo donde nacerán nuevas selecciones de categorías menores del futsal masculino y femenino.

Estas fueron las palabras de Inés Remersaro, atleta olímpica de natación de Uruguay y presidenta de la Comisión de Atletas de ODESUR: “Gratamente sorprendida con la infraestructura qué el país tiene para albergar estos juegos, creo que los juegos van a ser un éxito total y una oportunidad increíble para el país Panamá, que se sume un nuevo comité olímpico que puede desarrollar unos juegos, así que para todos los atletas les deseo muchos éxitos y especialmente que puedan disfrutar de esta fiesta en casa”.

Por su parte, el gimnasta brasileño, Francisco Barretto, expresó: «Es la primera vez que vengo a Panamá, para los juegos creo que se va a hacer un bello espectáculo para los jóvenes, los atletas tendrán una experiencia increíble porque el espacio y la infraestructura esta de primera para que tengan un buen resultado. Los deportes transforman vida”.

Estos juegos son la primera expresión internacional que puede tener un joven atleta, resaltó Milka Kraljev, atleta olímpica de argentina en la disciplina de remo y miembro de la Comisión de atletas de ODESUR: “Como estos son juegos de la Juventud, lo que se busca es el primer contacto con un juego así de gran magnitud con estos jóvenes y esperemos que se le contagien ese espíritu de competitividad y deportivo y que puedan exponer sus mejores resultados”.

Los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, se llevarán a cabo del 12 al 25 de abril, donde participarán más de 2000 atletas de14 a 19 años en 24 disciplinas deportivas.