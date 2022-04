Panamá obtiene primera medalla de oro y en los Juegos Suramericanos de la Juventud

En la segunda jornada de encuentros deportivos en los III Juegos Suramericanos de la Juventud, Rosario 2022, Panamá ganó su primera medalla de oro en natación, una medalla de plata en lucha greco masculina y medalla de bronce en lucha libre femenina.

Además, en las competencias acuáticas, de gimnasia, lucha y tiro de arco, los atletas panameños tuvieron una excelente participación mejorando su proyección al completar sus respectivas competencias.

En un emotivo acto de premiación se sintió la pasión y el orgullo de ser panameños cuando Emily Santos, caracterizada por su calidez y nobleza, recibió la medalla de plata por parte de la Presidenta del Comité Olímpico de Panamá, Damaris Young.

Esta medalla es resultado de su labor en la prueba de 100m pecho femenino el día anterior. Además, la atleta horas más tarde recibió su segunda medalla, en esta ocasión de oro, que obtuvo en la competencia de los 200m pecho, donde registró un tiempo de 2:37.78. La nadadora olímpica estará este 30 de abril compitiendo en la prueba de 50 M pecho.

Las victorias continuaron a lo largo del día para los atletas panameños, Yusneiry Agrazal, quien ganó medalla de bronce en los -49kg libre de lucha y Samir Marciaga, consiguió medalla de plata en los -48kg de lucha greco.

Conoce más resultados de la jornada deportiva del 29 de abril

En natación, categoría masculina de 200m Estilo Libre, Moises Pinilla quedó de 3er lugar al enfrentarse a los atletas de Brasil y Colombia.

La nadadora Valery Ruiz en los 50 metros mariposa femenino obtuvo un tiempo de 30.71. Y el panameño Julio Rodríguez en la prueba de los 50 metros mariposa registró un tiempo de 26.74; completando la actuación en estas eliminatorias.

Entretanto, en lucha Greco masculina de -55kg el resultado por la medalla de bronce fue favorable para Jorge Cova de Venezuela frente al panameño Tony Mock, quedando el marcador 2-12; mientras que Masquiel Córdoba representó a Panamá en -65kg Greco resultando ganador Johan Sanchez de Bolivia con marcador de 10-3 en la disputa por el bronce; terminando de esta forma la participación del atleta en la 7ma posición.

Ahora bien, el encuentro mixto de tiro con arco compuesto de cuartos de final se desarrolló en el Óvalo del Hipódromo Independencia y el resultado quedó 149 – 80 a favor de Colombia, frente a Panamá. Este sábado 30 de abril habrá nuevos encuentros en la modalidad individual.

En gimnasia artística individual femenina participaron por Panamá Lana Herrera quien pasó a 3 finales, Salto, Barras Asimétricas y Viga; y se colocó en la 6ta posición del All Around. Mientras que Tatiana Tapia hace lo propio en las finales de Viga y Suelo, y es 7ma en el All Around. Además, el Equipo Juvenil de Gimnasia Artística Femenina, conformado por Lana Herrera, Tatiana Tapia y Vanessa Espinosa quedó en la 5ta posición en los III Juegos Suramericanos, Rosario 2022.

Las atletas verán acción nuevamente este sábado 30 de abril en Salto, Barras y el domingo 1 de mayo en la Viga y el Suelo.

En la disciplina de tenis de mesa el equipo mixto de Panamá se enfrentó a Argentina y el marcador quedó 0-3. Por último, en tenis Dobles Mixto en cuartos de final Julio Ávila y Grace Galindo representaron a Panamá ante Paraguay en el Estadio de Provincial, siendo el resultado favorable para los atletas paraguayos.