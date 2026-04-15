Yumaira Russell y Aisha Williams se cuelgan el oro en los Juegos Suramericanos

Una presea que hará historia junto a su portadora. Yumaira Russell ganó la medalla de oro en Lucha Libre, en la categoría de los 65kg, en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

Se trata del primer oro de Panamá en la historia de estos juegos, por lo que su nombre ya forma parte de la historia de deportiva de Panamá.

Igualmente, Aisha Williams se llevó la medalla de oro en la categoría de los 73kg.