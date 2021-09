Panamá se une a Venezuela y Colombia en la Súper Ronda de la Copa Mundial de Béisbol Sub-23

Venezuela, Colombia y Panamá ya se habían asegurado un lugar en la súper ronda, pero el partido del lunes por la tarde entre Panamá y Venezuela no carecía de sentido. La única derrota en el juego grupal puede resultar crucial para Venezuela, que ahora comenzará la súper ronda con un registro de 1-1, al igual que Colombia y Panamá.

El bateador designado Álvaro Rubi, 2 de 4, lideró una alineación de nueve hits en Nicaragua en la segunda victoria en la Copa Mundial de Béisbol Sub-23 WBSC.

“Ha sido un torneo difícil”, comentó el mánager de Nicaragua, Sandor Guido. “Nuestras expectativas eran más altas, entrando en la Copa Mundial de Béisbol Sub-23. Jugamos un gran béisbol en la Clasificación el año pasado, no pudimos repetir aquí”.

La nación centroamericana ahora se dirigirá a la ronda del 7 ° al 12 ° lugar.

“Aún queremos terminar en el lugar más alto posible. Queremos ganar la mayor cantidad de puntos de clasificación para Nicaragua”, dijo Guido. “El futuro de Nicaragua en el béisbol aún es brillante. Tenemos jugadores muy jóvenes en este roster, ellos obtendrán mucha experiencia”.

El abridor Julio Avendaño mantuvo a Panamá en el juego y la alineación llegó al bullpen de Venezuela en la segunda mitad del juego. Rhandall Sánchez conectó un doble de dos carreras en la quinta y el bateador emergente Watts conectó la carrera ganadora en sexta.

“Este fue un partido clave”, comentó el mánager de Panamá, Cristóbal Girón. “Queríamos terminar bien y queríamos aprovechar nuestras oportunidades para llegar a la súper ronda con el mismo registro que Venezuela. Estamos aquí para respetar nuestro compromiso con el país”.

A Girón le gustan las oportunidades de su equipo en la súper ronda: “En especial, me gusta nuestro pitcheo. Nuestro as Melitón Reyes aún no se ha desempeñado lo mejor posible, pero tenemos mucha confianza en él”.

Colombia remontó para empatar el pronto liderato de Corea y anotó la carrera de la ventaja en la parte alta de la sexta con un hit del primer bate Gustavo Campero.

Tanto Campero, como el primera base Leandro Emiliani y el jardinero central Brayan Buelvas tuvieron dos hits.

Colombia usó cinco lanzadores en la noche. Sergio Palacio se llevó la victoria, lanzando dos entradas en relevo. Jhon Peluffo se ganó el salvamento.