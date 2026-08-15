Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Panamá Viejo: el lugar donde comenzó la historia de la ciudad de Panamá

NOTICIAS NACIONALES

¿Por qué todavía no se pueden predecir los terremotos?

NOTICIAS NACIONALES

Ventura Vega asume el reto de transformar el sistema educativo

NOTICIAS NACIONALES

Refuerzan estrategias de seguridad ante aumento de homicidios en San Miguelito

NOTICIAS NACIONALES

¿Qué hacer ante un sismo? Conoce las principales medidas de seguridad

NOTICIAS NACIONALES

Panamá Viejo: el lugar donde comenzó la historia de la ciudad de Panamá

Published

5 horas atrás

on

Panamá Viejo, también conocido como Panamá la Vieja, es el sitio arqueológico donde se estableció la primera ciudad de Panamá y uno de los lugares históricos más importantes del país.

La ciudad fue fundada el 15 de agosto de 1519 por Pedro Arias Dávila, conocido como Pedrarias, con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá. Dos años después, en 1521, recibió oficialmente el título de ciudad y un escudo de armas otorgado por el rey Carlos I de España. 

Por su ubicación estratégica frente al océano Pacífico, Panamá se convirtió en un importante centro de comercio y tránsito durante la época colonial. Desde allí partieron expediciones hacia el Perú y circularon grandes cantidades de oro, plata y otras mercancías entre América y España. 

La ciudad fue atacada en 1671 por el pirata inglés Henry Morgan, quedando gran parte de sus edificaciones destruidas. Como consecuencia, la ciudad fue trasladada en 1673 hacia una nueva ubicación, donde actualmente se encuentra el Casco Antiguo. Panamá Viejo permaneció abandonado durante más de dos siglos, lo que permitió conservar importantes vestigios de su pasado colonial y prehispánico. 

Hoy, sus ruinas, incluida la emblemática torre de la antigua catedral, son uno de los principales símbolos históricos de Panamá. El sitio forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2003 y continúa siendo un importante espacio para la conservación, investigación y divulgación de la historia panameña.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

SALUD Y VIDA1 hora atrás

MINSA ordena retirar perfume Paco Rabanne del mercado panameño por alerta sanitaria

El Ministerio de Salud (MINSA) ordenó el retiro del mercado panameño del perfume Paco Rabanne Black XS Black Excess for...
NOTICIAS NACIONALES5 horas atrás

Panamá Viejo: el lugar donde comenzó la historia de la ciudad de Panamá

Panamá Viejo, también conocido como Panamá la Vieja, es el sitio arqueológico donde se estableció la primera ciudad de Panamá...
SALUD Y VIDA22 horas atrás

Enfermedades cardiovasculares causaron el 42.1% de las muertes por enfermedades no transmisibles

Las enfermedades cardiovasculares representaron el 42.1% de las muertes por enfermedades no transmisibles. Ante esta situación, el Ministerio de Salud...
POLÍTICA NACIONAL22 horas atrás

Panamá presenta nueva Política Nacional sobre Drogas: estas son las medidas que regirán hasta 2036

Panamá cuenta desde este jueves con una nueva hoja de ruta para enfrentar el fenómeno de las drogas durante la...
ENTRETENIMIENTO22 horas atrás

Selena Gomez enfrenta demanda federal por el proyecto de salud mental Wondermind

Selena Gomez y su madre, Mandy Teefey, están lidiando con una demanda relacionada con Wondermind, la plataforma de bienestar y...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!