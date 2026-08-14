Aumenta la tensión entre Estados Unidos e Irán: Washington amenaza con mantener bloqueo naval de forma indefinida

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar este viernes 14 de agosto, luego de que Washington advirtiera que está preparado para mantener de manera indefinida el bloqueo naval impuesto contra Irán, mientras las negociaciones para alcanzar un acuerdo de alto el fuego continúan sin avances concretos.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, aseguró que las fuerzas navales de su país cuentan con la capacidad necesaria para mantener la operación durante el tiempo que sea necesario. La estrategia forma parte de la presión económica y militar que la administración del presidente Donald Trump busca ejercer sobre Teherán.

La situación tiene como uno de sus principales puntos de tensión al estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo y gas.

El enfrentamiento verbal entre ambos gobiernos refleja la gravedad de la situación. Trump ha asegurado que Estados Unidos mantiene el control de Ormuz y ha dejado abierta la posibilidad de conservar esa posición, mientras autoridades iraníes insisten en que ningún barco puede transitar por la zona sin autorización de sus fuerzas.

Por ahora, Estados Unidos mantiene su estrategia de presión sobre Irán, mientras Teherán insiste en su posición sobre el estrecho de Ormuz. La disputa continúa bajo la mirada de la comunidad internacional, que teme que una prolongación del conflicto genere nuevas afectaciones en el suministro energético y aumenta el riesgo de una mayor escalada en Medio Oriente.