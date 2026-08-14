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Panamá presenta nueva Política Nacional sobre Drogas: estas son las medidas que regirán hasta 2036

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5 horas atrás

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Panamá cuenta desde este jueves con una nueva hoja de ruta para enfrentar el fenómeno de las drogas durante la próxima década. El Ministerio Público y la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (Conapred) presentaron oficialmente la Política Nacional sobre Drogas de Panamá 2026-2036.

La estrategia busca establecer una respuesta integral frente al consumo, prevención, tratamiento y rehabilitación, pero también fortalecer las acciones destinadas a combatir la oferta y los delitos relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.

Durante la presentación, el procurador general de la Nación y presidente de Conapred, Luis Gómez, destacó que la nueva política plantea una respuesta equilibrada que permita atender tanto la reducción de la demanda como el control de la oferta de drogas.

La nueva política funcionará como un instrumento de Estado y no como una iniciativa exclusiva de una sola institución. Su implementación contempla la participación coordinada de entidades gubernamentales y organizaciones de distintos sectores.

Conapred está integrado por 14 instituciones, que tendrán responsabilidades dentro de las acciones contempladas en la estrategia. Entre los objetivos se encuentra fortalecer las capacidades institucionales y mejorar la coordinación para enfrentar los diferentes aspectos relacionados con las drogas.

La propuesta también contempla la participación de gobiernos locales, comunidades, universidades, sector privado y organismos de cooperación internacional.

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