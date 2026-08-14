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Refuerzan estrategias de seguridad ante aumento de homicidios en San Miguelito

Published

11 mins atrás

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El distrito de San Miguelito registra alrededor de 70 homicidios en lo que va del año, una situación que mantiene a las autoridades en alerta y ha llevado a reforzar las estrategias de seguridad y prevención en la zona.

Las acciones buscan fortalecer la presencia policial en sectores identificados como de mayor riesgo y prevenir nuevos hechos delictivos.

Las autoridades reiteran que continuarán trabajando en estrategias preventivas y operativos para reforzar la seguridad de los residentes de San Miguelito.

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