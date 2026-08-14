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Refuerzan estrategias de seguridad ante aumento de homicidios en San Miguelito
El distrito de San Miguelito registra alrededor de 70 homicidios en lo que va del año, una situación que mantiene a las autoridades en alerta y ha llevado a reforzar las estrategias de seguridad y prevención en la zona.
Las acciones buscan fortalecer la presencia policial en sectores identificados como de mayor riesgo y prevenir nuevos hechos delictivos.
Las autoridades reiteran que continuarán trabajando en estrategias preventivas y operativos para reforzar la seguridad de los residentes de San Miguelito.