Selena Gomez enfrenta demanda federal por el proyecto de salud mental Wondermind

Selena Gomez y su madre, Mandy Teefey, están lidiando con una demanda relacionada con Wondermind, la plataforma de bienestar y salud mental que ambas crearon en 2022 junto a Daniella Pierson.

La demanda fue presentada en un tribunal federal de Delaware por las compañías Wondermind SRS 44 LLC y Bespoke Wondermind LLC, las cuales afirman haber invertido más de 1.2 millones de dólares en el proyecto y ahora reclaman haber sido afectadas durante el desarrollo de la empresa.

De acuerdo con los documentos judiciales, las demandantes dicen que los fundadores y representantes de Wondermind dieron la impresión de que la empresa tenía la capacidad de crecer y convertirse en un referente en el ámbito del bienestar mental. Sin embargo, argumentan que la situación financiera y operativa de la empresa era muy distinta.

La demanda sostiene que, mientras la situación de Wondermind empeoraba, los inversionistas no recibieron suficiente información sobre los problemas que enfrentaba la empresa. Las compañías buscan recuperar el dinero invertido y recibir una compensación adicional por los perjuicios que afirman haber sufrido.

El nombre de Selena Gomez, de 34 años, está mencionado directamente en el caso. Los demandantes también ponen en duda su nivel de implicación en el proyecto y afirman que la cantante y actriz tenía compromisos contractuales relacionados con la promoción de Wondermind a través de sus redes sociales, campañas publicitarias y apariciones en televisión.

Otro aspecto incluido en el documento judicial se refiere a la relación entre Gomez y su madre. La demanda indica que ciertos conflictos personales entre ellas habrían influido en el distanciamiento de Selena de la empresa. Estos presuntos desacuerdos no se explicaron públicamente en los documentos mencionados.

Las empresas demandantes solicitan la devolución de su inversión, una indemnización por los daños y también el pago de costos y honorarios legales. También pidieron que el caso sea llevado ante un jurado.

Hasta ahora, las acusaciones son parte de un proceso judicial y no implican una decisión de culpabilidad por parte de un tribunal.