Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

¿Por qué todavía no se pueden predecir los terremotos?

NOTICIAS NACIONALES

Ventura Vega asume el reto de transformar el sistema educativo

NOTICIAS NACIONALES

Refuerzan estrategias de seguridad ante aumento de homicidios en San Miguelito

NOTICIAS NACIONALES

¿Qué hacer ante un sismo? Conoce las principales medidas de seguridad

NOTICIAS NACIONALES

Contraloría auditará proceso de adquisición de computadoras del Meduca

NOTICIAS NACIONALES

¿Por qué todavía no se pueden predecir los terremotos?

Published

8 horas atrás

on

La ciencia explica hasta dónde llega la tecnología.

Los terremotos continúan siendo uno de los fenómenos naturales más difíciles de anticipar. Aunque la ciencia ha avanzado en el monitoreo de las placas tectónicas, el análisis de fallas geológicas y el desarrollo de sistemas de alerta, todavía no existe un método capaz de determinar con precisión cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un sismo.

La pregunta volvió a cobrar fuerza tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia el pasado 10 de agosto, que dejó afectaciones en diferentes zonas del país. Tras el movimiento telúrico también comenzaron a circular en redes sociales mensajes que aseguraban que podían conocerse con anticipación nuevos temblores. Sin embargo, especialistas y organismos científicos han reiterado que este tipo de afirmaciones carece de respaldo científico.

¿Qué hace tan difícil anticipar un terremoto?

Para que un terremoto pueda considerarse realmente “predicho”, los científicos tendrían que establecer tres elementos: el lugar exacto, el momento en que ocurrirá y su magnitud. Actualmente, ninguna institución científica puede determinar esos tres factores con suficiente precisión para un evento específico.

Los investigadores sí conocen las zonas donde existe una mayor amenaza sísmica. A través del estudio de las fallas, los movimientos de las placas tectónicas y los registros históricos es posible establecer qué regiones presentan mayor riesgo y qué magnitudes podrían alcanzar determinados eventos.

El problema está en el “cuándo”. Los grandes terremotos pueden estar separados por décadas, siglos o incluso miles de años, lo que dificulta encontrar patrones que permitan anticipar el próximo movimiento. La ausencia de registros históricos detallados de muchos eventos también representa un obstáculo para los científicos.

Por ahora, la conclusión de la comunidad científica es clara: no existe una tecnología capaz de anunciar con certeza el próximo terremoto. Mientras continúan las investigaciones, la preparación, las construcciones seguras, la información oficial y la prevención siguen siendo las principales herramientas para disminuir el impacto de estos fenómenos.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

SALUD Y VIDA5 horas atrás

Enfermedades cardiovasculares causaron el 42.1% de las muertes por enfermedades no transmisibles

Las enfermedades cardiovasculares representaron el 42.1% de las muertes por enfermedades no transmisibles. Ante esta situación, el Ministerio de Salud...
POLÍTICA NACIONAL5 horas atrás

Panamá presenta nueva Política Nacional sobre Drogas: estas son las medidas que regirán hasta 2036

Panamá cuenta desde este jueves con una nueva hoja de ruta para enfrentar el fenómeno de las drogas durante la...
ENTRETENIMIENTO5 horas atrás

Selena Gomez enfrenta demanda federal por el proyecto de salud mental Wondermind

Selena Gomez y su madre, Mandy Teefey, están lidiando con una demanda relacionada con Wondermind, la plataforma de bienestar y...
NOTICIAS INTERNACIONALES5 horas atrás

Aumenta la tensión entre Estados Unidos e Irán: Washington amenaza con mantener bloqueo naval de forma indefinida

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar este viernes 14 de agosto, luego de que Washington advirtiera...
SALUD Y VIDA7 horas atrás

Alerta por ébola en República Democrática del Congo: brote se extiende a una sexta provincia

La República Democrática del Congo enfrenta una de las mayores emergencias sanitarias de los últimos años debido a un brote...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!