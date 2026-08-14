¿Por qué todavía no se pueden predecir los terremotos?

La ciencia explica hasta dónde llega la tecnología.

Los terremotos continúan siendo uno de los fenómenos naturales más difíciles de anticipar. Aunque la ciencia ha avanzado en el monitoreo de las placas tectónicas, el análisis de fallas geológicas y el desarrollo de sistemas de alerta, todavía no existe un método capaz de determinar con precisión cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un sismo.

La pregunta volvió a cobrar fuerza tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia el pasado 10 de agosto, que dejó afectaciones en diferentes zonas del país. Tras el movimiento telúrico también comenzaron a circular en redes sociales mensajes que aseguraban que podían conocerse con anticipación nuevos temblores. Sin embargo, especialistas y organismos científicos han reiterado que este tipo de afirmaciones carece de respaldo científico.

¿Qué hace tan difícil anticipar un terremoto?

Para que un terremoto pueda considerarse realmente “predicho”, los científicos tendrían que establecer tres elementos: el lugar exacto, el momento en que ocurrirá y su magnitud. Actualmente, ninguna institución científica puede determinar esos tres factores con suficiente precisión para un evento específico.

Los investigadores sí conocen las zonas donde existe una mayor amenaza sísmica. A través del estudio de las fallas, los movimientos de las placas tectónicas y los registros históricos es posible establecer qué regiones presentan mayor riesgo y qué magnitudes podrían alcanzar determinados eventos.

El problema está en el “cuándo”. Los grandes terremotos pueden estar separados por décadas, siglos o incluso miles de años, lo que dificulta encontrar patrones que permitan anticipar el próximo movimiento. La ausencia de registros históricos detallados de muchos eventos también representa un obstáculo para los científicos.

Por ahora, la conclusión de la comunidad científica es clara: no existe una tecnología capaz de anunciar con certeza el próximo terremoto. Mientras continúan las investigaciones, la preparación, las construcciones seguras, la información oficial y la prevención siguen siendo las principales herramientas para disminuir el impacto de estos fenómenos.