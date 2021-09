Pelé se recupera tras su operación de colon

Pelé finalmente fue trasladado hoy de una sala de terapia intensiva a una habitación individual en el hospital “Albert Einstein” en el que el ex astro brasileño del fútbol mundial permanece tras haberle sido extirpado un tumor en el colon.

“El paciente Edson Arantes do Nascimento presenta buenas condiciones clínicas que permitieron su traslado de terapia intensiva a una habitación”, informó el parte médico del hospital paulista.

Poco antes, el ex astro de 80 años, que permanece internado desde que el 31 de agosto se le detectó esa dolencia en control de rutina que había sido postergado debido a la pandemia, agradeció el afecto de los aficionados.

“Amigos míos, no crean que no he leído los miles de mensajes afectuosos que me enviaron y que agracezco personalmente a cada uno de ustedes, que me dedicaron un minuto de sus vidas para enviarme energía positiva”, afirmó Pelé.

“Amor, amor, amor”, continúa “O Rei”, al confirmar: “Dejé terapia intensiva y estoy en una habitación. Me siento cada día más feliz y con ganas de jugar por 90 minutos y también tiempo suplementario. Pronto volveremos a estar juntos”, augura.

A primera hora, la hija del ex astro, Kelly Nascimento, anticipaba la buena noticia al afirmar que su padre “se está recuperando bien de la cirugía, está sin dolor y de buen humor”.

“Está un poco irritado porque sólo puede comer gelatina, pero esto es algo que ya va a superar, y listo para salir de la UTI (Unidad de Tratamientos Intensivos) y volver a casa”, agregó.