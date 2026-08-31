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PlayStation Plus anuncia sus juegos gratuitos para septiembre

Published

11 horas atrás

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PlayStation ha revelado de forma oficial el listado de videojuegos que estarán disponibles de forma gratuita para todos los suscriptores de PlayStation Plus durante el mes de septiembre de 2026. El nuevo catálogo de títulos podrá reclamarse a partir de este 1 de septiembre y permanecerá activo hasta el 5 de octubre.

Acción táctica, deportes y fantasía JRPG

La alineación seleccionada para este mes destaca por su variedad de géneros, buscando satisfacer las preferencias de toda la comunidad de jugadores:

  • Sniper Elite: Resistance (PS5, PS4): Esta entrega traslada las mecánicas de sigilo, balística de precisión y combate táctico en tercera persona de la aclamada franquicia a una historia paralela a los eventos de Sniper Elite 5. Ambientado en la Francia ocupada, los jugadores podrán afrontar la campaña en modo cooperativo, invadir partidas ajenas en el modo «Invasión del Eje» o competir en batallas online de hasta 16 participantes.
  • MLB The Show 26 (PS5): El simulador de béisbol de Sony promete su entrega más inmersiva hasta la fecha, con físicas renovadas y una notable expansión de su modo carrera «Road To The Show». Los suscriptores contarán, además, con acceso exclusivo al paquete MLB The Show 26 Jump Star (disponible del 1 de septiembre al 6 de octubre) para acelerar el desarrollo de sus equipos de fantasía en «Diamond Dynasty».
  • Wobbly Life (PS5, PS4): Orientado a la diversión multijugador, este colorido título de mundo abierto permite a hasta cuatro personas explorar de forma cooperativa una isla interactiva repleta de rompecabezas, misterios, misiones de historia y minijuegos arcade.
  • Chained Echoes (PS4): Para los amantes de las experiencias clásicas, este JRPG rinde homenaje a la época dorada de los 16 bits. Los jugadores controlarán a un grupo de héroes en el continente de Valandis en una aventura narrativa que mezcla fantasía con dragones y batallas a bordo de trajes mecánicos (mechas).

Última oportunidad para reclamar los títulos de agosto

Ante la inminente renovación de la biblioteca digital, PlayStation recordó a los usuarios que este lunes 31 de agosto es el último día disponible para añadir de forma gratuita los juegos mensuales correspondientes a agosto. Los suscriptores aún tienen unas horas para asegurar en sus cuentas los títulos Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Big Walk y el aclamado juego de terror psicológico retro Signalis.

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