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Messi anuncia su retiro de la Selección con emotiva carta: «Me vacié»

Published

2 horas atrás

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Una profunda tristeza embarga el fútbol argentino, tras difundirse una emotiva carta que confirma el retiro definitivo de la Selección Albiceleste de Lionel Messi, luego de dos décadas de trayectoria.

En su misiva, redactado con un tono íntimo y de profundo agradecimiento, detalla los motivos personales y profesionales detrás de esta histórica decisión.

Un adiós que duele en el alma

Messi confiesa que la determinación de dar un paso al costado «dolió y duele en el alma», pero expresa que entiende que ha llegado el momento de cerrar su ciclo. «Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta», reza la carta, destacando el esfuerzo inquebrantable por dar alegrías y hacer sentir orgullosa a la afición albiceleste a través del fútbol.

El astro argentino revela también un sentimiento de entrega absoluta y la convicción de dar paso al relevo generacional: «Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar».

Agradecimiento por 20 años de historia

La despedida incluye palabras de enorme gratitud hacia los fanáticos por todo el cariño recibido durante 20 años, asegurando que extrañará escucharlos desde el terreno de juego. «Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)», añade el mensaje.

Asimismo, extiende su agradecimiento a su familia por su apoyo incondicional en un viaje calificado como «tan hermoso pero difícil», además de reconocer el papel de cada uno de los entrenadores, compañeros y dirigentes con los que compartió momentos memorables. «Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados», afirma.

La fecha de la carta y una dura confirmación familiar

Como detalle relevante, Messi aclaró que esta carta fue escrita originalmente el 21 de julio, exactamente dos días después de perder la final del Mundial contra España.

«Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes», puntualizó.

 

 

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