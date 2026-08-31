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31 de agosto: Día Internacional de la Obstetricia y la Embarazada

Published

11 horas atrás

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Cada 31 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Obstetricia y la Embarazada, una fecha que desde hace seis décadas busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del cuidado prenatal y la alarmante realidad de la mortalidad materna a nivel global. Más allá de la asistencia estrictamente clínica, esta jornada destaca el valor fundamental del acompañamiento humano y psicológico durante una de las etapas más significativas en la vida de una mujer.

Una lucha urgente contra la mortalidad materna

La conmemoración de este día adquiere una relevancia crítica ante las preocupantes cifras de salud pública que se registran a nivel mundial. Según estadísticas del sector, anualmente mueren cerca de 10 millones de mujeres debido a lesiones, infecciones o enfermedades ocurridas durante el embarazo, el parto y el postparto.

En este contexto, la obstetricia se erige como una especialidad médica clave para revertir estos indicadores. Su labor primordial es asegurar las mejores condiciones de salud tanto para la madre como para el recién nacido, contribuyendo de manera directa a disminuir las tasas de mortalidad materna y neonatal en todo el planeta.

El origen histórico de la conmemoración

La elección del 31 de agosto para esta celebración tiene un profundo trasfondo histórico y religioso que se remonta al año 1240. Se evoca en esta fecha el fallecimiento del cardenal y sacerdote español San Ramón Nonato, patrono de las embarazadas, parturientas y de la obstetricia. El santo recibió su nombre debido a que fue extraído con vida del vientre de su madre, quien había fallecido el día anterior, convirtiéndose históricamente en un símbolo de protección para las mujeres gestantes y sus hijos por nacer.

El rol del obstetra: Prevención y controles esenciales

El papel de los profesionales de la obstetricia va mucho más allá de la asistencia técnica en el momento del parto. Su intervención abarca una preparación integral para la maternidad y un seguimiento minucioso del embarazo que incluye:

  • Controles prenatales de rutina: Evaluación del adecuado crecimiento fetal a través del control de la altura uterina y de ecografías sucesivas.
  • Detección temprana de riesgos: Monitoreo de trastornos hipertensivos mediante la toma de presión arterial, pruebas de glucemia para descartar diabetes gestacional, y análisis de sangre y orina para detectar anemia o infecciones bacterianas.
  • Orientación para hábitos saludables: Fomento de una nutrición adecuada, control del aumento de peso y consejería sobre los riesgos del tabaquismo y el consumo de alcohol o sustancias.
  • Preparación para los cuidados iniciales: Brindar información esencial a las futuras madres acerca de la higiene, alimentación y lactancia del bebé.

Asimismo, las competencias de estos especialistas abarcan otras fases de la salud de las mujeres, prestando atención y tratamiento en etapas como la menopausia, problemas de índole hormonal, planificación familiar (anticoncepción) y la esterilidad.

La importancia de la contención humana

La atención obstétrica moderna reconoce que la intervención médica no puede estar desligada de los aspectos psicológicos y sociales de la maternidad. En este sentido, la relación humana y de confianza que se establece entre el obstetra y la paciente es catalogada como un pilar tan crucial para el desarrollo exitoso del proceso como la propia experiencia técnica del profesional.

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