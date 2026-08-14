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Falcao y Fredy Guarín estarán presentes en el Derbi Chorrerano

Published

7 horas atrás

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La jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol tendrá un atractivo especial. Radamel Falcao García y Fredy Guarín, dos reconocidas figuras del fútbol colombiano, estarán, hoy,  viernes 14 de agosto en el Estadio Agustín “Muquita” Sánchez para presenciar el esperado Derbi Chorrerano entre San Francisco FC y el Club Atlético Independiente (CAI).

El encuentro está programado para las 8:30 de la noche y enfrentará nuevamente a dos de los principales representantes del fútbol de La Chorrera. La presencia de los exseleccionados colombianos le suma un ingrediente internacional a un partido que ya genera gran expectativa entre los aficionados de Panamá Oeste.

El San Francisco FC confirmó la visita de ambas estrellas a través de sus redes sociales, dejando claro que su presencia será como invitados y para compartir con la fanaticada.

La llegada de Falcao también despierta especial interés debido a los rumores que habían circulado semanas atrás sobre una posible incorporación del delantero colombiano al fútbol panameño. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación de que el atacante vaya a formar parte de la plantilla del San Francisco ni de ningún otro equipo de la LPF.

Fredy Guarín también llegará a La Chorrera como una figura recordada por los seguidores del fútbol internacional. El exmediocampista colombiano tuvo una destacada carrera en Europa, donde defendió las camisetas del Porto y el Inter de Milán, además de representar a la selección de Colombia.

 

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