Muere Prichard Colón a los 33 años, una tragedia que marcó para siempre al mundo del boxeo

El mundo del boxeo vuelve a vestirse de luto. El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón falleció este jueves 13 de agosto de 2026, a los 33 años, después de pasar más de una década enfrentando las graves consecuencias de una lesión cerebral sufrida durante una pelea en 2015.

La noticia fue confirmada por su padre y ex entrenador, Richard Colón, quien comunicó el fallecimiento de su hijo a través de redes sociales. La partida del exdeportista generó numerosas muestras de pesar entre figuras y organizaciones vinculadas al boxeo.

Colón nació en Florida, Estados Unidos, y creció en Puerto Rico, país con el que desarrolló una estrecha relación deportiva. Desde joven destacó en el boxeo amateur y posteriormente dio el salto al profesionalismo.

Su carrera comenzó en 2013 y rápidamente empezó a llamar la atención por su estilo de combate y capacidad de nocaut. Antes del enfrentamiento que cambiaría su vida, mantenía un récord invicto y era considerado una de las grandes promesas del pugilismo puertorriqueño.

En octubre de 2015, con apenas 23 años, enfrentó al estadounidense Terrel Williams en Fairfax, Virginia. Lo que parecía ser una pelea más dentro de su ascendente carrera terminó convirtiéndose en el momento más dramático de su vida.

Durante el combate, Colón recibió varios golpes en la parte posterior de la cabeza, conocidos en el boxeo como “golpes de conejo”, una zona en la que este tipo de impactos está prohibido debido al riesgo de lesiones graves.

La gravedad de la lesión hizo que permaneciera alrededor de 221 días en coma. Cuando finalmente despertó, las secuelas neurológicas eran irreversibles y necesitó atención y cuidados permanentes durante los años siguientes.

Desde aquel episodio, la vida de Colón estuvo marcada por tratamientos, terapias y el acompañamiento constante de su familia. Su madre y su padre tuvieron un papel fundamental en sus cuidados y en mantener visible su historia.

Su historia también impulsó una mayor conversación sobre la seguridad de los boxeadores y los controles que deben existir durante los combates para evitar lesiones que puedan tener consecuencias irreversibles.

La muerte de Prichard Colón pone fin a una historia que comenzó con grandes expectativas deportivas y terminó marcada por una tragedia que conmovió al mundo del boxeo.

Su caso permanece como un doloroso recordatorio de la importancia de la seguridad dentro del deporte y de las consecuencias que pueden tener los traumatismos cerebrales en el boxeo.