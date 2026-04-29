Avanza proceso de alfabetización para lograr una nueva Constitución

El coordinador ejecutivo de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (SEPRESAC) del Ministerio de la Presidencia, Dr. Miguel Antonio Bernal rindió hoy un informe ante el Consejo de Gabinete sobre los avances que se han logrado en los últimos 20 meses a través del proceso de Alfabetización de cara a concebir para el país una nueva Carta Magna en el 2029.

En conferencia de prensa, luego del Consejo de Gabinete que encabezó el presidente de la República José Raúl Mulino, el abogado Bernal resaltó que la SEPRESAC ha logrado realizar jornadas de Alfabetización a lo largo y ancho del país tanto en entidades del Estado, como instituciones autónomas y semiautónomas. Indicó que los seminarios, charlas, conferencias, talleres, cabildos han logrado no solo crear conciencia ciudadana sino también despertar un interés nacional en todos los sectores y edades, sobre todo los jóvenes.

“Hemos ido poco a poco progresando en la principal motivación en esta fase que es de invitar a la población a interesarse en conocer sus derechos, sus deberes para poder encaminarnos hacia una nueva Constitución. Tarea que nos corresponde a todos los ciudadanos sin excepción, no podemos nosotros pretender que en nuestro país se pueda dar una nueva Constitución si no hay una participación de todos”, señaló el jurista.

Explicó las distintas fases que conlleva la preparación del proceso constituyente, y compartió varios aspectos o aportes que ya están plasmados en un borrador gracias a las contribuciones ciudadanas, sobre cómo podrían ser escogidos los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, los requisitos que deben tener para esto.

Los cambios que deben darse en el país para atender situaciones que mejoren la calidad de vida de los panameños, atendiendo problemas como el agua, la mejora en la educación, la salud, etc.; y sugerencias en materia política para que no haya reelección inmediata a ningún nivel de cargos, figuran también entre las sugerencias que están en el borrador, que continuará recibiendo más aportes conforme avance el proceso de Alfabetización.

“La Asamblea Nacional Constituyente para la discusión o debate de aprobación de una nueva Constitución, no se está siguiendo modelo alguno foráneo, sino lo que ya vivió Panamá hace 80 años. Una Constituyente que en 1945 le dio al país la Constitución del 46. Constitución que fue considerada en su momento la más democrática del continente”, mencionó el abogado Bernal quien reiteró a la población panameña a seguir interesándose y participando en el proceso de Alfabetización para la consecución de una nueva Carta Magna, una iniciativa que, reafirmó, no es ni debe ser visto como un proyecto de Gobierno, sino como una iniciativa que merece la atención y participación de todos los panameños.