Presidente Mulino ordena construir más viviendas de forma urgente

El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que ha dado instrucción para la edificación de 1,400 viviendas adicionales a las 1,300 que ya iniciaron construcción, con el fin de darle una solución de vivienda definitiva a quienes perdieron sus hogares durante el terremoto del 9 de octubre de 2026.

Esta decisión se tomó durante la sesión del Consejo de Gabinete del martes 27 de octubre de 2026.

“Mientras estas se construyen, se instalarán estructuras temporales contiguas a la construcción, al lado de la casa en construcción, con mejores condiciones para la familia afectada”, indicó el presidente Mulino en conferencia de prensa, acompañado de su Gabinete, los gerentes de los dos principales bancos estatales y del contralor general de la República.

El objetivo es ir terminando viviendas en lo que resta del año 2026 y continuar hasta entregar las llaves de la última de estas casas en marzo del año 2027. A este total de 2,700 viviendas se irán sumando más, a medida que las labores de inspección de daños continúen a lo largo de las zonas afectadas por el sismo.

Adicional a las viviendas nuevas que se construirán, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) también estará apoyando en la reparación de casas que resultaron parcialmente dañadas y que necesitan distintos grados de reparación para ser habitables.

En cada caso se deberá evaluar el nivel de daño para que el ministerio defina cuáles serán los materiales necesarios en la respectiva reparación.

Igualmente, el presidente anunció que los fideicomisos constituidos por el Banco Nacional de Panamá y por la Caja de Ahorros para administrar los fondos para la reconstrucción de viviendas e infraestructura pública podrán ahora financiar a los contratistas encargados de colaborar con la reconstrucción de las viviendas.

Esta facultad de los fideicomisos se ejecutará a través de una mesa de trabajo que empieza a funcionar desde este miércoles, integrada por el Banco Nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Miviot.

Por su parte, la Contraloría General de la República habilitará equipos de profesionales adicionales para dar respuesta rápida y un control más amplio al uso de estos fondos en las cuatro provincias más afectadas: Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos. “Así los procesos serán más expeditos”, recalcó Mulino, haciendo hincapié en que todo este esfuerzo deberá efectuarse con el 100% de transparencia.

De igual manera, el presidente fue enfático al señalar que, de la mano del programa “Mi Primer Empleo” del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, se les dará la oportunidad a jóvenes de las áreas afectadas para trabajar en las tareas de reconstrucción y levantamiento de nuevas viviendas.

“La vivienda es prioridad para los afectados, y me consta porque he estado allí, y deben hacerse en el menor tiempo posible”, sostuvo Mulino.

“Las casas no se levantan con palabras, sino con mano de obra y materiales, y ese objetivo es central en el gobierno en este momento. Los recursos que se requieran se utilizarán y estarán a disposición. Lo que no habrá son excusas para no hacer. Juntos vamos a levantar los cimientos, paredes y techos de una nación más justa para quienes más lo necesitan, sobre todo en esas cuatro provincias”, declaró.