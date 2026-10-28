Servisio Aeronaval impide que presunta droga llegue a Europa

Un total de 20 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron decomisados por unidades del Servicio Nacional Aeronaval en la provinciade Colón, tras ser detectados ocultos en el sistema de refrigeración de un contenedor que tenía como destino final el puerto de Amberes, Bélgica.

El hallazgo se produjo durante labores de inteligencia, perfilamiento y verificación de carga realizadas por unidades de la Sección de Inteligencia Portuaria, quienes identificaron un contenedor sospechoso ubicado en un patio portuario.

Durante la inspección, las unidades aeronavales observaron varios paquetes sospechosos ocultos en los paneles del sistema de refrigeración.

De acuerdo con la trazabilidad de la carga, el contenedor procedía del puerto de Paita, Perú, y tenía previsto realizar un transbordo en Panamá antes de continuar su recorrido hacia territorio europeo.

Tras el hallazgo, en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Colón y Gunayala, se llevó a cabo una diligencia de allanamiento y registro del contenedor, que permitió ubicar y contabilizar los 20 paquetes de presunta sustancia ilícita, cuya composición está pendiente de determinar mediante los análisis correspondientes.

Con este resultado, la Aeronaval eleva a 60,935 los paquetes de sustancias ilícitas incautados en lo que va de 2026, mediante 96 operaciones, como parte de las acciones permanentes de vigilancia y control marítimo y portuario destinadas a combatir el narcotráfico y fortalecer la seguridad nacional.