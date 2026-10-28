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Trágico choque de trenes en España deja al menos 64 muertos

Published

3 horas atrás

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Un tren de alta velocidad colisionó contra la parte trasera de otro tren que se encontraba detenido, provocando el descarrilamiento de dos vagones y la muerte de al menos 64 personas este miércoles en el centro de España, informaron las autoridades.

La delegación del Gobierno central en Castilla-La Mancha confirmó que la cifra de fallecidos ha aumentado.

El presidente regional de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, señaló que al menos 80 personas resultaron heridas, mientras los equipos de rescate continúan buscando supervivientes y cuerpos entre los restos del accidente.

Se trata del segundo accidente ferroviario grave ocurrido en España este año.

ADIF, el gestor de la infraestructura ferroviaria en España, indicó que el choque tuvo lugar el miércoles por la mañana en la provincia de Toledo. El accidente involucró a dos trenes de alta velocidad que transportaban a cientos de pasajeros y circulaban en la misma dirección, desde Madrid —la capital— hacia Sevilla, en el suroeste de España, según explicó Esther Padilla, portavoz de la región de Castilla-La Mancha.

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