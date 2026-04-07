Realizan revisión técnica al Puente de Las Américas

Personal especializado del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el Canal de Panamá y el Sistema Nacional de Protección Civil, realizan este martes una inspección técnica patológica al Puente de las Américas, uego del incendio registrado el día de ayer en un área cercana, cuyas llamas alcanzaron parte de su estructura.

Esta evaluación permitirá determinar el estado actual del puente y garantizar la seguridad de todos los usuarios.