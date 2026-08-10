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Bomberos inspeccionan las líneas 1 y 2 del Metro tras sismo

Published

11 horas atrás

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El Cuerpo de Bomberos de Panamá realizó inspecciones en las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá luego del sismo registrado aproximadamente a las 7:30 de la mañana.

Las unidades también revisaron edificios, escuelas y otras estructuras para verificar que se encontraran en condiciones seguras y descartar posibles afectaciones ocasionadas por el movimiento telúrico.

El sismo fue percibido en distintos puntos del país, incluyendo la ciudad de Panamá, Chepo y la provincia de Chiriquí. Las autoridades mantienen las evaluaciones preventivas para garantizar la seguridad de la población.

 

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