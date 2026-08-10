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Panamá será sede de ExpoMarket 2026

Published

11 horas atrás

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 Panamá será sede de ExpoMarket MERCOSUR 2026, evento internacional que se realizará del 25 al 27 de septiembre en el Centro de Convenciones ATLAPA.

La actividad busca impulsar la atracción de inversiones, el comercio y las alianzas empresariales, mediante ruedas de negocios y espacios de conexión entre empresarios e inversionistas de diferentes países.

El encuentro reunirá a empresas de diversos sectores y aprovechará la posición estratégica de Panamá como punto de conexión para los mercados de la región.

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