Fallece Justiniano Cedeño, figura histórica del béisbol panameño

El béisbol panameño está de luto tras el fallecimiento de Justiniano Cedeño, reconocido exlanzador de la provincia de Los Santos y una de las figuras más destacadas de los Campeonatos Nacionales de Béisbol Mayor. Su trayectoria quedó marcada por importantes récords y por su aporte a una de las épocas más exitosas del béisbol santeño.

Cedeño, oriundo de Santa Marta de Las Tablas, defendió los colores de Los Santos durante 12 Campeonatos Nacionales de Béisbol Mayor. En ese período disputó 76 partidos, consiguió 39 victorias y registró una efectividad de 2.85, además de acumular 426 entradas lanzadas.

Uno de sus mayores logros fue convertirse en el primer lanzador del béisbol nacional en superar los 500 ponches, alcanzando un total de 511 abanicados. También lideró el departamento de ponches durante cuatro temporadas consecutivas, entre 1975 y 1978, demostrando su dominio desde el montículo.

A lo largo de su carrera, el expelotero también consiguió una racha de 10 victorias consecutivas entre las temporadas de 1974 y 1975. En 1978 fue reconocido como el Jugador Más Valioso del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, uno de los principales reconocimientos de su trayectoria deportiva.

Cedeño fue además protagonista de la generación que llevó a Los Santos a conquistar importantes campeonatos nacionales durante la década de 1970. La provincia consiguió los títulos de 1972, 1974 y 1976, en una época considerada fundamental para el crecimiento y consolidación del béisbol santeño.

La partida de Justiniano Cedeño representa una pérdida para el deporte panameño, especialmente para la pelota santeña. Su legado permanecerá en los registros históricos del béisbol nacional y en la memoria de quienes siguieron su carrera dentro y fuera del terreno de juego.