Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

PNG aprehende a exdirector de la DGI por presunto enriquecimiento injustificado

NOTICIAS NACIONALES

Bomberos inspeccionan las líneas 1 y 2 del Metro tras sismo

NOTICIAS NACIONALES

Panamá será sede de ExpoMarket 2026

NOTICIAS NACIONALES

Se activan los protocolos de seguridad ante movimiento sísmico en Panamá

NOTICIAS NACIONALES

Armas de fuego en los colegios: expertos recomiendan revisiones

NOTICIAS NACIONALES

PNG aprehende a exdirector de la DGI por presunto enriquecimiento injustificado

Published

12 horas atrás

on

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción, aprehendió a dos personas, entre ellas un exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), por su presunta vinculación con un caso de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Según las investigaciones, el caso habría provocado una lesión económica al Estado de aproximadamente 700 mil dólares. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar las responsabilidades de los involucrados.

Temas Relacionados:
Continue Reading
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!