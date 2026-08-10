PNG aprehende a exdirector de la DGI por presunto enriquecimiento injustificado

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción, aprehendió a dos personas, entre ellas un exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), por su presunta vinculación con un caso de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Según las investigaciones, el caso habría provocado una lesión económica al Estado de aproximadamente 700 mil dólares. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar las responsabilidades de los involucrados.