Fallece Ted Turner, fundador de CNN, a los 87 años

Robert Edward Turner, el hombre que dio origen a la era de las noticias 24 horas, los siete días a la semana, falleció este miércoles 6 de mayo de 2026 a los 87 años. Multimillonario, inversor, magnate de los medios, transformador de la televisión y las noticias, filántropo y conservacionista, también fue uno de los mayores terratenientes del mundo.

Nacido el 19 de noviembre de 1938 en Cincinnati, Ohio (EE. UU.), Turner transformó la empresa de vallas publicitarias de su padre en un conglomerado que llegó a incluir siete cadenas de cable, revolucionando la industria televisiva.

En 1980 lanzó Cable News Network (CNN), el primer canal de noticias con transmisión continua las 24 horas del día. La propuesta desafío el modelo tradicional dominado por los noticieros nocturnos de grandes cadenas, y aunque inicialmente fue considerada arriesgada, su debut el 1 de junio desde Atlanta marcó un antes y después en el periodismo televisivo. La cobertura permanente de acontecimientos globales sentó bases para nuevas cadenas informativas.

En sus últimos años,Turner enfrentó diversos problemas de salud, entre ellos demencia con cuerpos de lewy, una enfermedad neurodegenerativa que presenta síntomas similares al parkinson y el alzheimer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo despidió este miércoles como “ uno de los más grandes de la historia de la televisión».