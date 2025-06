Se restablece operaciones en planta en Azuero, pero el agua no es apta para consumo

La producción de agua en las plantas de tratamiento Rufina Alfaro y Roberto Reyna, en Azuero, fue restablecida al cien por ciento, anunciaron autoridades del Gobierno; no obstante, recalcaron que el agua no es potable y no se recomienda para el consumo humano, tomando en cuenta los niveles de contaminación microbiológica de las fuentes hídricas que suplen la región.

En conferencia de prensa, los ministros Fernando Boyd, Roberto Linares, de Salud y Desarrollo Agropecuario, respectivamente, así como el viceministro de Ambiente, Oscar Vallarino, y el director del Idaan, Rutilio Villareal, remarcaron que el agua se podría estar recibiendo en las viviendas a partir de esta media noche para atenuar la escasez del líquido para otras necesidades en el hogar, la producción y el comercio.

El titular de Salud anunció que periódicamente se están haciendo pruebas microbiológicas en los ríos Estibaná y La Villa para determinar los niveles de contaminación, y que se irá realizando las mediciones, finca por finca y en cada región, para lograr que el vertido de las aguas a los ríos se realice de forma adecuada y según las normas, para que sean procesadas en las plantas de tratamiento.

En tanto, el ministro Linares comentó que esta situación en los ríos señalados es un problema de décadas al que el gobierno le hace frente en este momento para solucionarlo, ya que no se trata de un tema político ni económico, sino de la salud del pueblo panameño que habita en la región de Azuero.

“Hacemos un llamado a los porcinocultores a arrancar con las adecuaciones necesarias solicitadas para solucionar, de una vez por todas y de forma permanente, este problema. Y si es necesario, cerraremos plantas”, recalcó.

El viceministro de MiAmbiente, por su parte, enfatizó en el cierre de plantas porcinocultoras si en 48 horas no adecuan su sistema. Explicó que han verificado unos 36 puntos de contaminación, donde 23 han presentado resultados críticos que demuestran que el agua tiene alta contaminación. Agregó que 6 plantas porcinocultoras han sido cerradas temporalmente; sin embargo, esta medida se extenderá a las que no cumplan con las disposiciones.

De estos casos, se ha enviado denuncias de investigación a la fiscalía para que las autoridades determinen las responsabilidades por contaminación ambiental.

El director del Idaan destacó que se mantendrá la logística de entrega de agua potable embotellada y por medio de carros cisterna, por lo que recomendó a la población estar pendiente del proceso de distribución.