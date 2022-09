Serena Williamses eliminada del US Open, el último de su carrera

Además de su espíritu indoblegable, hubo otro motivo por el que Serena Williams peleó hasta el final. No quería que concluyera el partido, su participación en el Abierto de Estados Unidos ni su carrera incomparable.

Y si no cambia de parecer, sus minutos finales en una excelsa trayectoria tenística de un cuarto de siglo, en la que jamás se resignó a que alguien le dijera que algo era imposible, se recordarán por un último intento de montar una de sus clásicas remontadas.

Williams quería otra victoria emblemática, y logró que los espectadores se rindieran a sus pies en el estadio Arthur Ashe, para captar el momento histórico con las cámaras de sus teléfonos.

La campeona de 23 torneos del Grand Slam se sacudió cinco match points para prolongar el duelo de más de tres horas. Pero no pudo hacer más.

Fue eliminada del US Open en la tercera ronda el viernes, al caer por 7-5, 6-7 (4), 6-1) ante Ajla Tomljanovic, en lo que probablemente fue el último encuentro en la carrera de la estadounidense.

“Había estado antes en desventaja… Nunca me rindo”, dijo Williams. “En mi carrera, nunca me he rendido, ni en los partidos. Definitivamente no iba a hacerlo esta noche”.

Williams cumplirá 41 años este mes y dijo recientemente al mundo que está lista para “evolucionar” fuera de las pistas. Expresó sin embargo que no le gustaba la palabra “retiro”.

Y aunque volvió a las ambigüedades cuando habló de si ésta era su última aparición en Flushing Meadows, muchos suponen que lo fue.

“Éste ha sido el recorrido más increíble que he tenido en mi vida”, dijo Williams, mientras la lágrimas rodaban por sus mejillas poco después de que su último disparo se quedó en la red. “Estoy muy agradecida con cada persona que ha dicho en su vida: ‘¡Vamos, Serena!’”.

Cuando se le preguntó si podría reconsiderar su decisión, respondió: “No lo creo, pero una nunca sabe”.

Un poco después, en la conferencia de prensa y ante las preguntas persistentes, Williams bromeó: “Siempre me ha encantado Australia”, el país que será anfitrión del próximo torneo de Grand Slam, en enero.

En caso de que ésta haya sido su última actuación, sirvió para emocionar a sus más fervientes admiradores, con un esfuerzo digno de sus mejores días en este torneo sobre canchas duras, donde ganó seis de sus campeonatos individuales de Grand Slam.