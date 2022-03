Suiza: 4 muertos en posible caída de un edificio en Montreux

Cuatro personas fueron encontradas muertas a los pies de un edificio residencial de siete pisos en la ciudad de Montreux, según la policía suiza. Una quinta persona estaba hospitalizada en estado grave.

El diario suizo Blick, que citó a un policía no identificado, señaló que los cinco habían saltado desde un edificio.

Alexandre Bisenz, vocero de la policía regional de Vaud, dijo a The Associated Press que no podía confirmar el reporte. Las autoridades investigaban el incidente, ocurrido en torno a las 7 de la mañana ante un edificio cerca del conocido Casino Barriere de la ciudad, dijo Bisenz, que declinó dar más detalles.

Montreaux, una pintoresca ciudad junto a un lago, es conocida como destino turístico en particular por su festival anual de jazz.

Bisenz declinó confirmar si las víctimas eran ciudadanos suizos o extranjeros.

Equipos policiales y de emergencias colocaron carpas blancas en el lugar y se vio a investigadores forenses en el balcón superior del edificio.

El diario en francés Le Temps indicó que según los vecinos, en un apartamento del edificio vivía una familia de cinco personas que incluía dos adolescentes y una abuela. “No oímos nada desde su casa”, dijo uno de los vecinos, Claude Rouiller, citado por el periódico.