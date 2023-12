Thibaut Courtois no estará listo para jugar con Bélgica la Eurocopa

El portero de Bélgica Thibaut Courtois no podrá jugar la Eurocopa en 2024 debido a la lesión que sufrió en la rodilla, que lo ha mantenido alejado del campo desde el inicio de la temporada, dijo el martes.

Sin embargo, su ausencia se podría prolongar todavía más, en medio de las continuas tensiones que existen entre Courtois y el director técnico de la selección de Bélgica, Domenico Tedesco.

Courtois dijo en una entrevista con la cadena belga Sporza que no se recuperará a tiempo para el torneo de la cirugía para reparar el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda. La Eurocopa será albergada por Alemania entre el 14 de junio y el 14 de julio de 2024.

“Debido a la lesión, no habrá para mi el Campeonato Europeo de todos modos”, dijo Courtois. “Primero me tengo que recuperar al 100% y entonces es mejor no poner una fecha para ello. Si tengo suerte, podré jugar otro partido en mayo. Pero, entonces, nunca puedes estar 100% listo para un gran torneo”.

Bélgica formará parte del Grupo E, junto con Rumania, Eslovaquia y el ganador de una eliminatoria que está por definirse.

“Creo que es mejor brindar inmediatamente esa claridad a la selección nacional. No voy a estar en la portería al 80% mientras tengamos otros buenos porteros”, dijo Courtois. “Seré simplemente un aficionado más en junio. Ojalá por un título europeo”.

Courtois ha jugado 102 partidos con Bélgica, pero no ha participado con su país desde el empate por 1-1 ante Austria en junio. Después de ese juego abandonó de forma abrupta la concentración de Bélgica previo a otro juego eliminatorio rumbo al Campeonato Europeo contra Estonia y fue acusado por Tedesco de fingir una lesión.

Tedesco argumenta que Courtois no se presentó porque el portero estaba “ofendido” por su manejo de la capitanía. Depués, el padre de Courtois negó que existiera una disputa dentro del equipo y que a su hijo le permitieron abandonar la concentración debido a una inflamación en la rodilla. Tedesco dijo a los medios que Courtois no estaba lesionado.

En su entrevista con Sporza, Courtois ofreció disculpas para el equipo y los aficionados de Bélgica por dejar el campamento, diciendo que fue una “mala decisión” que creó “ansiedad” dentro del equipo antes del partido contra Estonia. (AP)