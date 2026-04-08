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Toña Is: “Nos jugamos la vida en estos dos partidos”

Published

6 horas atrás

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María Antonia Toña Is, entrenadora de la Selección Mayor Femenina de Panamá, habló este lunes 6 de abril en rueda de prensa en la previa de la tercera y última ventana de partidos de las Eliminatorias Clasificatorias de CONCACAF W 2025/2026.

La Selección Femenina de Panamá se prepara para disputar sus últimos dos partidos por el Grupo E, primero este jueves 9 de abril ante Aruba y luego el próximo viernes 17 frente a Cuba, en dos encuentros a realizarse desde las 7:00 p.m. en el Estadio Universitario, en Penonomé, provincia de Coclé.

Toña Is recalcó en su aparición ante los medios de comunicación en el Auditorio de la Federación Panameña de Fútbol, que ambos encuentros no serán nada fáciles y que sus jugadoras están listas para afrontar el reto y conseguir el boleto a la siguiente fase del Campeonato de CONCACAF W 2026.

“Estamos muy ilusionadas, estamos preparando el partido de la mejor manera para poder ganar estas dos finales que nos esperan”, respondió la entrenadora.

“No van a ser partidos fáciles, lo sabemos. Vamos a tener que estar al 100%, al mil por mil, en todos los partidos”, recalcó.

“Nos jugamos la vida en estos dos partidos, son dos finales y tanto Cuba como Aruba, van a ser dos rivales muy duros”, agregó.

En estos momentos, la tabla de posiciones en el Grupo E tiene a Cuba como líder con 7 puntos, pero con un partido más que Panamá, que contabiliza 6 unidades.

El resto de las posiciones tiene a Aruba en la tercera posición con 3 puntos, seguido de San Cristóbal y Nieves con 1 y en el último lugar Curazao con 0.

Hasta el momento, la Selección Femenina que lidera la entrenadora Toña Is, ha disputado dos encuentros en esta fase clasificatoria, ambos como visitante, la primera en una victoria por goleada sobre Curazao por 6-1 y luego otra victoria por 3-0 sobre San Cristóbal y Nieves.

Recordemos que el líder de cada grupo avanza directamente a la fase final del Campeonato Concacaf W 2026, ronda que luego da los cupos directos a la próxima Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

(Prensa Fepafut)

 

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