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Tour de Panamá 2026 tendrá la participación de 6 equipos internacionales

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8 horas atrás

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Todo se encuentra minuciosamente preparado para el esperado banderazo de salida de una de las competencia ciclística por etapas más emblemática y prestigiosa del país: el Tour de Panamá 2026.

Del 30 de septiembre al 4 de octubre, el pelotón multicolor se tomará las principales arterias del interior panameño para afrontar un exigente trazado de 534.70 kilómetros. Mientras proyecta la riqueza geográfica, natural y cultural de la zona central del país y la península de Azuero.

Este evento internacional reunirá ciclistas de las categorías Juvenil, Sub-23, Élite y Máster. En esta edición, el pelotón estará integrado por 17 escuadras compuestas por 6 equipos internacionales (Estados Unidos, México, Costa Rica, Guatemala y Honduras) y 11 conjuntos panameños que buscarán mantener la corona en casa lograda en el 2025 por Franklin Archibold.

Etapas:

  • Miércoles 30 de septiembre, Etapa 1 (131.10 km): Parita – Divisa – Aguadulce – Chitré – Vía Pesé – Parita.
  • Jueves 1 de octubre, Etapa 2 (109.30 km): Santo Domingo – Pedasí – Cacao – Mirador La Vigía.
  • Viernes 2 de octubre, Etapa 3 (110.00 km): Chitré – La Mata – Ocú – Loma El Bebedero.
  • Sábado 3 de octubre, Etapa 4 (92.30 km): Chitré – Santa María – Chitré – La Villa – Guararé.
  • Domingo 4 de octubre, Etapa 5 (92.00 km): Circuito cerrado Chitré, 20 Vueltas.

Esta edición promete emociones de principio a fin, combinando el terreno llano con exigentes ascensos y circuitos urbanos donde las estrategias de equipo serán determinantes para alcanzar la gloria y vestir las codiciadas camisetas de líderes.

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