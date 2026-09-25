Panamá empata 1-1 ante India en su primer amistoso tras la Copa del Mundo 2026

En su reaparición en las canchas tras disputar la Copa del Mundo de 2026, la selección mayor, ubicada en el puesto 44 del ranking FIFA, igualó 1-1 frente al seleccionado de India en el Estadio Sree Kanteerava de Bengaluru.

El conjunto panameño, dirigido por Thomas Christiansen, afrontaba su primer compromiso internacional desde su último partido de la fase de grupos del Mundial ante Inglaterra.

El equipo indio logró vulnerar la zaga visitante durante la primera mitad mediante la presión ofensiva ejercida por Ryan Williams, Manvir Singh y Ashique Kuruniyan.

A pesar de que el guardameta panameño Marcos de León había intervenido en los avances iniciales del rival, al minuto 43 el defensor indio Akash Mishra envió un pase elevado a las espaldas de la defensa canalera. El atacante Ryan Williams aprovechó el espacio concedido para definir con precisión y poner el 1-0 a favor de los locales antes del entretiempo.

Ajustes de Christiansen y golazo de Omar Valencia

Afectado por el rendimiento de su equipo en la primera parte, Christiansen realizó tres modificaciones durante el descanso, cambiando a sus jugadores por el lateral y extremo izquierdos.

Las variantes permitieron a Panamá mayor presencia en terreno rival e incrementar sus intentos con remates de larga distancia. Al minuto 68, uno de los futbolistas ingresados desde el banquillo, Omar Valencia, sacó un potente disparo lejano hacia la esquina superior derecha que venció al guardameta Gurpreet Singh Sandhu, marcando el 1-1 definitivo.

En el tramo final del encuentro, la escuadra india dispuso de dos ocasiones claras en el área panameña por parte de Edmund y Manvir Singh, pero la defensiva canalera sostuvo la paridad hasta el silbatazo final.

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