Trump dice que si no logra un trato con Irán «los aniquila»

El presidente Donald Trump habló en el inicio de la Asamblea General de la ONU, en medio de un contexto internacional convulso.

El mandatario se refirió a la guerra en Irán, afirmando que «se llegará a un acuerdo con Irán que les permita reconstruirse y crear un país mucho más grande de lo que jamás tuvieron o aniquilo a la República Islámica, y lo hago rápidamente».

Sin embargo, Trump dijo estar optimista de creer que Teherán cerrará un acuerdo justo después de las elecciones» de noviembre.

Por su parte, la delegación iraní presente en el hemiciclo de ONU decidió retirarse como señal de protesta ante el discurso de Trump.