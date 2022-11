Twitter en crisis tras llegada de Elon Musk

Ha casi un mes de la la llegada del empresario sudafricano, Elon Musk, a Twitter tras completar el proceso de adquisición de la empresa por unos 44.000 millones de dólares se ha producido un éxodo masivo por lo que la empresa ha decidido cerrar hasta nuevo aviso las puertas de sus oficinas de su edificio principal en la Ciudad de San Francisco.

Inicio del todo

Los problemas en las oficinas de Twitter, iniciarían tras el despido del CEO, Parag Agrawal, y otros dos ejecutivos miembros de la Junta Directiva.

Se habla que para el viernes 4 de noviembre a solo una semana de la adquisición de Musk, al menos el 50% de la fuerza laboral fue despedida en una severa ronda de reducción de costos. De acuerdo al hilo de twitter creado por el jefe de seguridad e integridad de la plataforma, Yoel Roth, dichas reducciones afectaran al 15% del departamento.

Las declaraciones de Roth se convirtieron rápidamente en el primer vistazo público de la gravedad de la situación dentro de la empresa.

Here are the facts about where Twitter’s Trust & Safety and moderation capacity stands today:

tl;dr: While we said goodbye to incredibly talented friends and colleagues yesterday, our core moderation capabilities remain in place.

— Yoel Roth (@yoyoel) November 4, 2022