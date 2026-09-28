Nave de SpaceX realiza su primer viaje orbital con éxito

La nave Starship amerizó con éxito este lunes en el océano Pacífico frente a las costas de Chile tras su primer viaje orbital y después de que la empresa de Elon Musk decidiera reducir su recorrido, que estaba previsto inicialmente que realizara unas seis vueltas al planeta durante unas 10 horas.

La nave despegó hacia las 08:49 hora del este (12:49 GMT) en su decimocuarta prueba desde el complejo de SpaceX en el extremo sur de Texas, EE.UU., y reingresó entorno a las 11.:58 hora del este (15:58 GMT), unas tres horas después sin que la compañía haya detallado cuántas vueltas ha conseguido completar.

«Amarizaje confirmado. ¡Felicidades a todo el equipo de SpaceX por el primer vuelo orbital de la Starship!», celebró la compañía.