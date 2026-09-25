El Papa León XIV reza en la Catedral de Notre Dame en París

El Papa León XIV rezó las Vísperas en la Catedral de Notre Dame este viernes 25, convirtiéndose en el primer pontífice en pisar el monumental templo desde su reconstrucción tras el incendio de 2019, que arrasó su techumbre, su nave y su aguja.

Menos de dos años después de su reapertura, León XIV reflexionó sobre la emblemática catedral, la cual, “más que ningún otro [lugar], ha invitado a los habitantes de París durante siglos a alzar la mirada hacia el cielo”.

“Han pasado siete años desde que el mundo entero, conteniendo el aliento, vio cómo la catedral era devorada por un terrible incendio”, dijo en su homilía. “Ese dolor no fue sentido únicamente por los católicos, ni solo por los creyentes”.

“En aquel trágico momento comprendimos que Notre-Dame es más que un monumento”, afirmó el Papa. “El esfuerzo colectivo para reconstruirla y el esplendor del resultado revelan que aquí late el corazón de un pueblo y que nos encontramos en el centro vivo de una civilización, donde el pasado y el futuro se abrazan, donde el cielo y la tierra se encuentran”.

El servicio de oración en la famosa catedral gótica fue el primer encuentro del Papa León XIV con la Iglesia Católica en París durante su visita a Francia que culminará el 28 de septiembre.

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(ACI Prensa)