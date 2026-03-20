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Universidad de Panamá entregó su primer diploma digital
La Universidad de Panamá realizó la entrega de su primer diploma digital, marcando un hito en la modernización de sus trámites académicos.
El diploma digital fue otorgado a la licenciada en Farmacia, Ivonne V. Ching Visueti. Este nuevo formato de titulación cuenta con firma digital y validez internacional, lo que facilita su verificación y uso en distintos contextos académicos y profesionales.
El rector, Dr. Eduardo Flores Castro, manifestó su satisfacción por este avance institucional. “Este proceso eleva el perfil de la Universidad de Panamá en materia de trámites digitales, adaptándonos a las exigencias de los tiempos tecnológicos.
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