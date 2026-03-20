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Universidad de Panamá entregó su primer diploma digital

Published

4 horas atrás

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La Universidad de Panamá realizó la entrega de su primer diploma digital, marcando un hito en la modernización de sus trámites académicos.

El diploma digital fue otorgado a la licenciada en Farmacia, Ivonne V. Ching Visueti. Este nuevo formato de titulación cuenta con firma digital y validez internacional, lo que facilita su verificación y uso en distintos contextos académicos y profesionales.

El rector, Dr. Eduardo Flores Castro, manifestó su satisfacción por este avance institucional. “Este proceso eleva el perfil de la Universidad de Panamá en materia de trámites digitales, adaptándonos a las exigencias de los tiempos tecnológicos.

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